Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2024 11:10
Maaş haczi nasıl olur?

Arkadaşlar ek hesap -500.000 2 kredi 200 bin şimdi icraya düşersem maaşın 1/4 i kesilecek onu biliyorum. Ek hesabı kapatmanın mümkünatı yok. Eşten dosttan alamadım. Birikim yok. Borcum sadece vakıfa. Tek dosyadan mı açılır icra yoksa 3 ayrı dosyadan mı olur? 15 senelik dostum dediğim adama istedi diye çektim verdim. Aptal kafam dekont açıklamasını boş bıraktım. En büyük eşekliğim bu. Avukatla görüştüm borç yazsaydın kesin alırdık bu durumda almanın mümkünatı yok dedi. Çok çaresizim.


Yusufguzel
15 Haziran 2024 11:21

Maaş haczi, bir mahkemenin borcunuzu ödemek için işvereninize maaşınızın bir kısmını alıkoymasını em


Yusufguzel
15 Haziran 2024 11:22

A wage garnishment occurs when a court orders your employer to withhold a portion of your wages to pay off a debt. In your case, your overdraft account is -500,000 and your two loans total 200,000, 1/4 of your salary will probably be deducted. The debt can be tracked in a single file or in three separate files. It is difficult to prove debt because the receipt description is blank. Consult a financial advisor or legal professional for guidance.

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