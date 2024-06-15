Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2024 11:49
2024 kpssden sonra psikolog alimi
psikolog alımları 2024te olacak mı?

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerGazi üni Sözleşmeli Personel Gelir Vergisi HesaplamaEs durumu tayininde Red gelmedi kabul olduİller arası başvurular 24 Haziran!biyoloji bölümü mezunları teknisyen kadrosuna gecebilirmi2024 ilk defa ve yeniden atama arşiv araştırması süresiSosyal çalışmacı maaşıiller arasında pdc bakılır mı bakılmaz mı refakatçi raporu

Sözlük

EKMEK 2 mısır piramitleri 1 çaçaron 1 misafirden bıkmak 1 düğün istemeyen kız 3 galatasaraylı sözlük yazarları 1 Bugün olanlar 1 3 ay tatil yapmak 1 A4 5 İkizler burcu 2

Son Haberler

Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli OlduKurbanı 'ehline kestirin' uyarısıBakan Yaşar Güler: F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajıDenizli'de 8 noktada orman yangını: Alevler kontrol altında

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?