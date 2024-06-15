sayın üyeler istediğim tecrübeli kişiler devlet memurluğuna yakışmayacak hal hareketten ihraç olmuş bekleyen veya olumlu şekilde dava yoluyla dönenlerden bilgi almaktı amacım. o süreçte kolejde çalışabiliyor muyuz mesela dava süreci nasıl gidiyor gibi. ama bazı üyeler orda cinsiyetimi belirtmediğim için bayan sanıp saçma sapan mesajlar atıyorlar yakışmıyor. lütfen ihtiyacım olan durumda olanlae şahit olanlar özelden yasabilir yardıma ihtiyaç var yani

sayın üyeler istediğim tecrübeli kişiler devlet memurluğuna yakışmayacak hal hareketten ihraç olmuş bekleyen veya olumlu şekilde dava yoluyla dönenlerden bilgi almaktı amacım. o süreçte kolejde çalışabiliyor muyuz mesela dava süreci nasıl gidiyor gibi. ama bazı üyeler orda cinsiyetimi belirtmediğim için bayan sanıp saçma sapan mesajlar atıyorlar yakışmıyor. lütfen ihtiyacım olan durumda olanlae şahit olanlar özelden yasabilir yardıma ihtiyaç var yani