Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2024 12:36
Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon Anketi
Anket verilerine göre enflasyon farkı dahil 2024 Temmuz zammı %20,34. 2025 Ocak zammı %9,93. 2025 Temmuz zammı %14,43. Bu oranlara göre vergi dilimine bağlı kesinti hariç 2024 Ocak maaşı 2025 Temmuzda %51,38 artmış olacak

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