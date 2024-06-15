Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2024 13:28
5. bölge C den 6.Bölge A ya gidebilme

Merhabalar 4.yılım doldu 5.blge Cden 6 bölge A gitmek istiyorum alt bölge tayini olabilir mi

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