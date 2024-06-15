Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2024 14:04
POLİSE SEYYANEN ZAM VERİLECEKMİS DOĞRU MU
ARKDASLAR POLİSE 20 bin TL SEYYANEN zam VERİLECEKMİS deniyor doğru mu

pm1921
Aday Memur
15 Haziran 2024 14:16
kafa mi buluyorum birader

Ahmet can10
Aday Memur
15 Haziran 2024 14:22
sence hulk gerçek olabilir mi

ey.imikis
Aday Memur
15 Haziran 2024 14:23

Yalan. 50bin verecekler.


Tayinci71
Aday Memur
15 Haziran 2024 14:26
aldığım an inanırım

gulyabani.10
Aday Memur
15 Haziran 2024 15:00
binadaki klimayı açtırmıyorlar sen para verecekler dıyosun eyvallah
Toplam 5 mesaj

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