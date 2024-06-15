durdurma verenler

merhabalar arkadaşlar durdurmalarla alakalı kesin bilgiye sahip olan varmı bulunduğum yerde 1 yıl daha kalmak istiyorum çocuğum 5.sinifa geçti dilekçe versem dikkate alınır mı veya dedikleri gibi herkesin gıyabında ilişiğini keserler mi?

merhabalar arkadaşlar durdurmalarla alakalı kesin bilgiye sahip olan varmı bulunduğum yerde 1 yıl daha kalmak istiyorum çocuğum 5.sinifa geçti dilekçe versem dikkate alınır mı veya dedikleri gibi herkesin gıyabında ilişiğini keserler mi?