Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2024 15:23
durdurma verenler
merhabalar arkadaşlar durdurmalarla alakalı kesin bilgiye sahip olan varmı bulunduğum yerde 1 yıl daha kalmak istiyorum çocuğum 5.sinifa geçti dilekçe versem dikkate alınır mı veya dedikleri gibi herkesin gıyabında ilişiğini keserler mi?

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