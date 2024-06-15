Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Haziran 2024 16:16
Yedek astsubay

Selamın aleyküm değerli komutanlarım abilerim ben liseden mezun olduğum zaman msü denemiştim 2 sefer olumsuz sonuçlandı 4 yıllık üniversite kazandım ama dış kaynaktan astsubaylığa başvurabilmek için 2 yıllık açıktan sosyal medya yöneticiliği yazdım ve mezun oldum geçen ay 1 yıl boyunca önlisans kpss ye çalıştım kendimi denemek için lisans kpss ye başvuru yaptım ancak lisans kpss ye başvuru yapanlar önlisans kpss ye giremiyormuş haberim yoktu bölümüm açıktan olduğu için yedek astsubaylığa başvuru yapsam komando olmayı seçsem sizce şansım varmı yedek astsubaylıkta mezun olunan bölüm fark ediyormu ?

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