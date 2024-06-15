Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Haziran 2024 16:48
Sözleşmeli müdür yetkili

Sözleşmelilikte geçen müdür yetkilliği MEB bide işlere biliyor muyuz arkadaşlar


KARATEPE84
Aday Memur
15 Haziran 2024 17:02

Sözleşmeli geçen süreleri müdür yetkililiğe ekletebilyor muyuz

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