Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2024 18:45
iller arasi tayin hakkinda yardim
esim polis memuru ben ebe olarak gorev yapiyorum, dogu ilinden 2022 yilinda tayinimiz antalyaya cikti, 2022 eylul ayinda goreve basladim, 2024 haziran iller arasi tayine basvurabilirmiyim? not: dogu ilinden antalyaya tayinim 2022 haziran ayinda cikti ama eylulun basinda baslama yaptim

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