Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2024 18:49
Polsan ihtiyaç kredisi

Arkadaşlar, Polsan dan ihtiyaç kredisi limit varmı? Yani en fazla ne kadar veriyor? Üyelikte süre olarak etkisi varmı? Mesela 1 yıllık üyeyim. Fazla vermediklerini duymuştum. Yakın zamanlarda araştıran oldumu hiç?


ryder55
Aday Memur
15 Haziran 2024 21:04

Ben yaklaşık 5 yıldır üyeyim bana şuan verdiği ihtiyaç kredisi 60 bin TL.( Sanada vereceği en fazla 5/1 i kadar) Birde içerde biriken paran kadar aidat karşılığı kredi veriyor. Kredi faiz oranları 5.0 yani bankalardan pek bir farkı yok.


erhannn34
Şube Müdürü
15 Haziran 2024 21:33
polsan uygulaması indir oradan bak net olarak
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