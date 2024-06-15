Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2024 18:49
Polsan kredi

Arkadaşlar, Polsan dan ihtiyaç kredisi limit varmı? Yani en fazla ne kadar veriyor? Üyelikte süre olarak etkisi varmı? Mesela 1 yıllık üyeyim. Fazla vermediklerini duymuştum. Yakın zamanlarda araştıran oldumu hiç?

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