Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Haziran 2024 20:10
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kademeli olarak başlattığı 4 dersten başarısız olanların sınıf tekrarı yapacağı uygulama dokuzuncu sınıf öğrencileriyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin telafi sınavlarının yapılabileceğine dair mesajlar verdi.

https://www.memurlar.net/haber/1104894/9-siniflara-telafi-sinavi-mi-geliyor.html

Çok Yazılan Konular

Okul idaresi öğrenci için not istiyor, olaya bakHaftalık 25 saat derse giren ücretli öğretmenin maaşıSeminer yerleriYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Kurul toplantısına katılmama yaptırımı var mı. ?Mezuniyet Kıyafeti SoruşturmaUzman öğretmenlikKendi okulum ve oğlum9. Sınıfta kalan öğrencilerin durumuMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.

Sözlük

arefe günü 1 düğün istemeyen kız 1 enflasyon 1 misafir çocuğunun başına kolonya dökülmesi 1 çaçaron 1 mısır piramitleri 1 şu an çalan şarkı 1 duygusal darbe aldığını her fırsatta belli eden kadın modeli 1 A4 1 Boyun fanı 1

Son Haberler

THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdıTrafikte tartıştıkları kişilere polis noktasında saldırmaya çalıştılarJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin trafik denetimine katıldıDepremzedeler bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?