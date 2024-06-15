Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Haziran 2024 20:33
Deniz KK & Hava KK Görev Yeri Hk.

Dış kaynaktan astsubaylık kazandım. Hem deniz kuvvetleri hem hava kuvvetleri bilişim sınıfındayım; deniz kk bilgi teknolojileri bilişim (obi) branşının şehir olarak görev yerleri ile hava kk erken ihbar radar/yer telsiz/telefon santral yer altı kablo branşlarının şehir olarak görev yerleriyle ilgili bilgisi olup beni aydınlatabilecek komutanlarım varsa çok sevinirim araştırdım fakat net bir bilgiye ulaşamadım.

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