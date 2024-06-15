Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Haziran 2024 21:16
2. İl dışı mutlaka yapilmalidir

Bakan beyden 2. İl dışı müjdesi bekliyoruz


KARATEPE84
Aday Memur
15 Haziran 2024 21:31

İkinci iliçi olmalı


Surkentli0021
15 Haziran 2024 21:33

Hayır il dışı hocam&#128512;

KARATEPE84, 1 saat önce

İkinci iliçi olmalı


blackdesert
Memur
15 Haziran 2024 21:40

bekliyoruz

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