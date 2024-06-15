Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Haziran 2024 22:01
İdareci ek atama boş norm

Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün idareci atamaları sonuçlandı. Sorum şu şekilde müdür yardımcısı iken müdürlüğe atanan birinin yeri 24 26 haziranda yapılacak olan ihtiyacı karsilanamayan kurumlar atamasında münhal olarak gösterilir mi ?


matematikçi10
Memur
15 Haziran 2024 22:38
Hayır güncelleme olmayacak.
Toplam 1 mesaj

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