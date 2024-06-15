Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2024 22:34
Konya 2024 atama

Konya hakkında bilgi alabilir miyim, görev yapan Saygıdeğer Meslektaşlarımız. Bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacımız var. Genel olarak çalışma sistemi, kadrosu nasıl, ek görevler ... vs Yardımcı olursanız bahtiyar olurum. Selamlar


Android60
Genel Müdür
15 Haziran 2024 22:55

Çakma 12-36 ev kiraları yüksek şehirdd sosyal hayat parklar dan ibaret ek görev orta halli, şubeler felan 1+1 kadro eh işte alışırsın.

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