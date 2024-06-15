Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2024 22:34
Konya Hakkında 2024
Konya hakkında bilgi alabilir miyim, görev yapan Saygıdeğer Meslektaşlarımız. Bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacımız var. Genel olarak çalışma sistemi, kadrosu nasıl, ek görevler ... vs Yardımcı olursanız bahtiyar olurum. Selamlar

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