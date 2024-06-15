Askerlik Bilgisi

Cümleten selamun aleyküm abilerim ve kardeşlerim. lisans mezunuyum okulu geçen dönem bitirdim. KPSS'den sonra askerliğimi yapacağım. Normal 6 aylık süre olarak. Çok bilgisizim bana aşamlarını anlatır mısınız ? Ve vereceğiniz tavsiyelere açığım. Nerede ne yapmam gerekir vs. Umarım okuyanlar yardımcı olurlar şimdiden teşekkürler

Cümleten selamun aleyküm abilerim ve kardeşlerim. lisans mezunuyum okulu geçen dönem bitirdim. KPSS'den sonra askerliğimi yapacağım. Normal 6 aylık süre olarak. Çok bilgisizim bana aşamlarını anlatır mısınız ? Ve vereceğiniz tavsiyelere açığım. Nerede ne yapmam gerekir vs. Umarım okuyanlar yardımcı olurlar şimdiden teşekkürler