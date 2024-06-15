Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Haziran 2024 23:17
Askerlik Bilgisi
Cümleten selamun aleyküm abilerim ve kardeşlerim. lisans mezunuyum okulu geçen dönem bitirdim. KPSS'den sonra askerliğimi yapacağım. Normal 6 aylık süre olarak. Çok bilgisizim bana aşamlarını anlatır mısınız ? Ve vereceğiniz tavsiyelere açığım. Nerede ne yapmam gerekir vs. Umarım okuyanlar yardımcı olurlar şimdiden teşekkürler

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