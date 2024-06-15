Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2024 23:26
sözleşmeli mübaşirim ek görevlendirme çıktı ne yapabilirim

yeni mübaşirim bölge idarede yoğunluk var diye kadrom başka yerde iken ek görevlendirme çıktı yeni yerimden hiç memnun değilim ne yapabilirim sizce

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