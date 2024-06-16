Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2024 00:23
Eksik gün olayı

Ben 2004 ocakta 4924 lü olarak başladım ,sistemde memuriyete başlangıç 2004 ,gçrünüyor ,ama işe giriş 2008 yazıyor ,ve hizmet yılımda 4 yıl eksik görünüyor ,bu neden böyle bilen varmı,müdürlügemi gitmem lazım ,çalıştıgım hastanede düzeltilirmi

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