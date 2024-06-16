Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2024 05:33
Sağlık bakanlığı unvan değişikliği gıda mühendisi

İyi bayramlar arkadaşlar sağlık bakanlığı unvan değişikliği sınavında gıda mühendisi kadrosu açma durumu nedir en son 2010 yılında mi alım yapıldı kadroyu neye göre açıyorlar yardımcı olursanız sevinirim

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