Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2024 09:26
4b personel
merhaba 4b li personeller e devlette sgk dokumunde neden 4a olarak yaziyor acaba

Neoli35
Aday Memur
16 Haziran 2024 10:06

4B'li sözleşmeli personelsiniz diye sigortanız 4B yatamaz. Genelde karıştırılıyor. 4B nin sigortadaki karşılığı bağkurdur yani esnafın kendine yaptırdığı sigorta.

Sözleşmeli olma süresi boyunca 4A, kadroya geçişe hak kazanınca 4C olarak yatar.

Ters bir durum yok yani merak etmeyin.


mira nurrrr
Aday Memur
16 Haziran 2024 10:09
tesekkur ederimm
Neoli35, 2 saat önce

4B'li sözleşmeli personelsiniz diye sigortanız 4B yatamaz. Genelde karıştırılıyor. 4B nin sigortadaki karşılığı bağkurdur yani esnafın kendine yaptırdığı sigorta.

Sözleşmeli olma süresi boyunca 4A, kadroya geçişe hak kazanınca 4C olarak yatar.

Ters bir durum yok yani merak etmeyin.


Neoli35
Aday Memur
16 Haziran 2024 10:11

rica ederim

mira nurrrr, 2 saat önce
tesekkur ederimm
Toplam 3 mesaj

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