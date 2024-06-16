Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Haziran 2024 11:08
İkinci bir il içine ihtiyaç var

İl içinde gerçekten çok mağdur oluyoruz. Yıllardır yer değiştirememekten bıktım çoğumuzda böyleyizdir eminim. Arkadaşlar bunun talebi için bir şey yapamaz mıyız?


Noluck
16 Haziran 2024 11:09

İyi bayramlar bu arada


Kagiş
Müsteşar
16 Haziran 2024 11:31

Kesinlikle katılıyorum. 10 yıldır aynı okuldayız ve ev sahibi gibi olduk!! Zamanla da kimseyi tınlamaz olmaya başladık. Millet yolcu biz hancıyız sanki!!

Okula yeni idareciler geliyor ve hoopsss siz yokken biz vardık demeye getiriyoruz artık!! Durum böyle, bizden söylemesi!!

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