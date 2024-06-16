Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2024 11:20
Sağlık bakanlığı kura ile atama saçmalığı

Merhaba bu konuda çok hakkı yenmiş birisiyim 5 yıldır Kuraya başvuruyorum çıkmıyor. Doğusundan batısına il merkezinden ilçesine her yeri yazdım çıkmadı. Benimle aynı anda üniversiteye giren hemşireler hem bir yıl daha erken mezun oldu hem de 65 70 puanla hemen atandı ben özel sektörde süründüm. Devlete bu konuda baskı yapmak gerekiyor artık kura ile atama olayında boş kadro kalmıyor. Bu kura tamamen kalkmalı ve sınav gelmelidir.

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