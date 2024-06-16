merhaba hayırlı bayramlar mesleğe başlama tarihim 2017 yılı meslekten önce 2 Yıl 6 ay özel sigortam var sistemde işlenik vaziyette askerlik için fayda sağlıyor mu özel sigorta bilgisi olan var mı

merhaba hayırlı bayramlar mesleğe başlama tarihim 2017 yılı meslekten önce 2 Yıl 6 ay özel sigortam var sistemde işlenik vaziyette askerlik için fayda sağlıyor mu özel sigorta bilgisi olan var mı