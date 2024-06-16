Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2024 12:12
ASKERLİK
merhaba hayırlı bayramlar mesleğe başlama tarihim 2017 yılı meslekten önce 2 Yıl 6 ay özel sigortam var sistemde işlenik vaziyette askerlik için fayda sağlıyor mu özel sigorta bilgisi olan var mı

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
16 Haziran 2024 12:59
sadece fiili hizmet geçerli 10 yıl

Başkan91
Şef
16 Haziran 2024 13:31

İyi her 10yıl sigortası olan muaf olsun kral


lamartina
Aday Memur
16 Haziran 2024 13:31
olsun kral
Başkan91, 1 saat önce

İyi her 10yıl sigortası olan muaf olsun kral

Toplam 3 mesaj

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