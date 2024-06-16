Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2024 12:12
Askerlikten muaf olmak için fiilen çalışma süresi

merhaba hayırlı bayramlar mesleğe başlama tarihim 2017 yılı meslekten önce 2 Yıl 6 ay özel sigortam var sistemde işlenik vaziyette askerlik için fayda sağlıyor mu özel sigorta bilgisi olan var mı


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
16 Haziran 2024 12:59
sadece fiili hizmet geçerli 10 yıl

Başkan91
Şef
16 Haziran 2024 13:31

İyi her 10yıl sigortası olan muaf olsun kral


lamartina
Aday Memur
16 Haziran 2024 13:31
olsun kral
Başkan91, Dün

İyi her 10yıl sigortası olan muaf olsun kral


sımseeekk
Şef
16 Haziran 2024 15:09
olmaz kral.hele çalış on yıl hadi bakalım.
lamartina, Dün
olsun kral

lamartina
Aday Memur
16 Haziran 2024 15:10
ne kadar muhalefetsiniz sana mı kaldı ne kadar çalışacağım
sımseeekk, Dün
olmaz kral.hele çalış on yıl hadi bakalım.

sımseeekk
Şef
16 Haziran 2024 15:12
muhalefetlikle ne alakası var.sen pazarlık yapıyosun uyanık.bu meslekte 8-10 yıl sigortası olup polis olan var.ne güzel başlama yapsın muaf olsun.15 yıldır çalışıyorum biz enayı mıyız
lamartina, Dün
ne kadar muhalefetsiniz sana mı kaldı ne kadar çalışacağım

lamartina
Aday Memur
16 Haziran 2024 15:12
demek ki
sımseeekk, Dün
muhalefetlikle ne alakası var.sen pazarlık yapıyosun uyanık.bu meslekte 8-10 yıl sigortası olup polis olan var.ne güzel başlama yapsın muaf olsun.15 yıldır çalışıyorum biz enayı mıyız

sımseeekk
Şef
16 Haziran 2024 15:33
çalış çalış hemen kaçmanın derdindeler...
lamartina, Dün
demek ki

lamartina
Aday Memur
16 Haziran 2024 15:34
saol sen dedin daha iyi caliscam şimdi
sımseeekk, Dün
çalış çalış hemen kaçmanın derdindeler...

allahvrgamyk
Memur
16 Haziran 2024 17:22

Ücretli öğretmenler, kamuda sigortası olanlar 1 yıl askerlik yapanların mesleğe girer girmez yıllık izni açılıyor.10 yılı değil de 9 doldurunca izin belki 30 güne çıkar bunu sormak lazım doğru yere.


Başkan91
Şef
16 Haziran 2024 18:18

Oldu 1-2 yıl çalışıp muaf olma derdinde uyanık

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