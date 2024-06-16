Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2024 13:29
Hakaret davası

Arkadaşlar alacağım olan adama küfür ettim bayağı küfür ettim sinir krizi geçirtti adam bana. Bende dayanamadım sayfa sayfa küfür ettim son raddeye getirdi beni. Whatsaptan oldu küfürleşme. O bana bişey demedi. Şimdi dava edecem diyo. Hakaret davasında ceza alınması durumunda memuriyete etkisi ne olur? Memurum bu davanın sonucu mesleği nasıl etkiler?

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