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Editörler : oto-danisman-expert


16 Haziran 2024 15:25
MARDİN'DE SATILIK EV EŞYASI

3 yıl önce sıfır aldığım ev eşyalarımın tamamını tayinim ailemin yanına çıktığa için satıyorum. Oturma gruba yatak odası buzdolabı çamaşır makinesi mutfak masası vs. gibi gerekli ev eşyaları mevcut. İlgilenenler iletişime geçebilirler

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