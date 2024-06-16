Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Haziran 2024 15:46
Proje okulu Kararnameler

Proje okullarına atananların kararnameleri ne zaman gelecek?


kimininduası
Aday Memur
16 Haziran 2024 16:24

1 Temmuz olarak açıklamıştı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seminer yerleriKendi okulum ve oğlum9. Sınıfta kalan öğrencilerin durumuMezuniyet Kıyafeti Soruşturmaİdareci ek atama boş normUzman öğretmenlikYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...2. İl dışı mutlaka yapilmalidirKurul toplantısına katılmama yaptırımı var mı. ?Yardımınıza ihtiyacım var sayın hocalarım

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 bilgisayar fiyatları 2 kurban bayramı 1 arefe günü 1 misafirden bıkmak 1 misafir çocuğunun başına kolonya dökülmesi 1 bayram tebriği 1 Boyun fanı 1 korku filmi 1

Son Haberler

Otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldüGazze'de can kaybı 37 bin 337'ye çıktıHafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiasıKayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?