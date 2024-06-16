Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Haziran 2024 15:58
Kampüslerde KÖPEK İstemiyoruz! Çok İsteyen Evinde Beslesin.
Bir kampüste 50-60 tane köpek olur mu? Onbinlerce öğrenci, binlerce çalışan köpeklerle yaşamaya zorlanıyor. İt severlerin MOBBİNGİNDEN bıktık

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