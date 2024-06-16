İnsanları öğretmen olmaktan/öğretmenlik yapmaktan soğuttunuz; pişman ettiniz...

-Öğretmenlerin yeterliliği düşük

-kpss mülakat sonrası bir de akademi kuracağız

-kamudaki asıl yük öğretmen maaşı

-Öğretmenleri fonluyoruz

-180 iş gününü 200 iş gününe çıkartacağız vs vs

Bu yaşıma kadar milli eğitim bakanları dışında hiçbir bakanın kendi personlellerini bu kadar asagiladigini görmedim. Toplumda git gide öğretmene şiddetin artmasının insanların öğretmenlerin maaşlarını yüksek görmelerinin sebepleri bu bakanların söylemleri. İstiyorlar ki bütün öğretmenler asgari ücret seviyesinde yılın 12 ayı çalışsın.

Yusuf Tekin belki bir iki yıl daha görevde kalacaksın amahayatın boyunca öğretmenler tarafından iyi hatırlanmayacaksın.