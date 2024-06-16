Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Haziran 2024 16:26
İnsanları öğretmen olmaktan/öğretmenlik yapmaktan soğuttunuz; pişman ettiniz...

İnsanları öğretmen olmaktan/öğretmenlik yapmaktan soğuttunuz; pişman ettiniz...


Özgürlükzamanı
Memur
16 Haziran 2024 16:28

Milli Eğitim Bakanı konuştukca daha soğuyor camia..


Özgürlükzamanı
Memur
16 Haziran 2024 16:32

Bakan bey demediğin bir bu kalmıştı.

Öğretmenleri Fonlanmak ha ?


Özgürlükzamanı
Memur
16 Haziran 2024 16:35

Resmen toplumdaki ?öğretmen nefretini? arttırmaya hizmet ediliyor.


zaytung41
Şef
16 Haziran 2024 17:07

-Öğretmenlerin yeterliliği düşük

-kpss mülakat sonrası bir de akademi kuracağız

-kamudaki asıl yük öğretmen maaşı

-Öğretmenleri fonluyoruz

-180 iş gününü 200 iş gününe çıkartacağız vs vs

Bu yaşıma kadar milli eğitim bakanları dışında hiçbir bakanın kendi personlellerini bu kadar asagiladigini görmedim. Toplumda git gide öğretmene şiddetin artmasının insanların öğretmenlerin maaşlarını yüksek görmelerinin sebepleri bu bakanların söylemleri. İstiyorlar ki bütün öğretmenler asgari ücret seviyesinde yılın 12 ayı çalışsın.

Yusuf Tekin belki bir iki yıl daha görevde kalacaksın amahayatın boyunca öğretmenler tarafından iyi hatırlanmayacaksın.

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