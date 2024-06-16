Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
16 Haziran 2024 16:47
tayin konusunda yardim
merhaba arkadaşlar, 1 yıl önce başka şehire tayin dilekçesi vermiştim , bazı nedenlerden dolayı farklı şehire gitmem gerek oraya tayin dilekçesi vereceğim , yenisini verirken eskisi ni nasıl iptal edicem , şimdiden teşekkürler, kurum gib

Çok Yazılan Konular

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTek maaş avantajıHaziran ayı enflasyonu %2.52Güncel Zam oranıKamudaki Teknik personellerin maaş düzenlemesi20 Haziranda kaymakamlık açık olur muMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon Anketiİntibak işlemleri Teknisyen Maaşı

Sözlük

bilgisayar fiyatları 2 şu an çalan şarkı 1 korku filmi 1 kurban bayramı 1 arefe günü 1 misafir çocuğunun başına kolonya dökülmesi 1 bayram tebriği 1 Boyun fanı 1 misafirden bıkmak 1

Son Haberler

Otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldüGazze'de can kaybı 37 bin 337'ye çıktıHafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiasıKayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?