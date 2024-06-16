Meb Sözleşmeli Personel

Merhabalar. Eskiden okullarda ücretli olarak çalışan özel kalem memurları sonradan kadroya geçebiliyordu. Şuan böyle bir şey varmı. Ya da memuriyete kadroya geçmesi için nasıl bir yol izlemek gerekiyor

Merhabalar. Eskiden okullarda ücretli olarak çalışan özel kalem memurları sonradan kadroya geçebiliyordu. Şuan böyle bir şey varmı. Ya da memuriyete kadroya geçmesi için nasıl bir yol izlemek gerekiyor