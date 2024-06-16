Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


16 Haziran 2024 17:19
Meb Sözleşmeli Personel
Merhabalar. Eskiden okullarda ücretli olarak çalışan özel kalem memurları sonradan kadroya geçebiliyordu. Şuan böyle bir şey varmı. Ya da memuriyete kadroya geçmesi için nasıl bir yol izlemek gerekiyor

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