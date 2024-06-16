Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2024 17:31
Suriye görevine neden Kilis kadrosu gidiyor

suriye görevine neden sadece Kilis sadece kadrosu gidiyor.bilgisi olan var mı.


Brse
Aday Memur
17 Haziran 2024 07:23

Suriye'ye yakın olduğu için. Coğrafya kaderdir..

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