Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2024 18:45
Kurban Bayramı trafik ve takviye gelenlere taltif
olacak mı sizce?

Gururu65
Genel Müdür
16 Haziran 2024 18:50

He he olacak.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
16 Haziran 2024 18:56
olacak.
Gururu65, 35 dk. önce

He he olacak.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİstifa sonrası mesleğe geri dönmek istiyorumMaaş haczi nasıl olur?Şırnak 2024 atamaİcralık polisler tek başlıkBalıkesir 2024 atamaASKERLİK Psikiyatri tanısı nedeniyle ihraç olurmuyum

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 kurban bayramı 1 bilgisayar fiyatları 1 Boyun fanı 1 bayram tebriği 1 arefe günü 1 misafir çocuğunun başına kolonya dökülmesi 1

Son Haberler

Eylem Tok ve oğlunun tutuklanmasına ilişkin detaylarİstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklar geri dönüyorMorgan Stanley'den yeni dolar tahminiBenzin ve motorine büyük zam geliyorAşırı yağışlar çölleşmeyi engellemiyor, toprağa zarar veriyor

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?