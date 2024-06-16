Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2024 18:45
Kurban Bayramında trafik ve takviye gelenlere taltif

olacak mı sizce?


Gururu65
Genel Müdür
16 Haziran 2024 18:50

He he olacak.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
16 Haziran 2024 18:56
olacak.
Gururu65, Dün

He he olacak.


Başkan91
Şef
16 Haziran 2024 23:08

Daha bayramın 1.gününde para derdine bi dur bitsin sağsağlim millet evine dönsün paranı alırsın


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
16 Haziran 2024 23:25
ayrım gözetmeksizin bu bayram çalışan her polise verilsin
Toplam 4 mesaj

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