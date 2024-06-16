Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2024 20:22
Ali YERLİKAYA'nın 12-36 açıklaması

Bakan Ali YERLİKAYA 12-36 için son çalışmaların yapıldğını, tayin dönemini beklediklerini, 30 büyükşehiri kapsayacak şekilde bi açıklama yapmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ?


Joplu Çoban
Memur
16 Haziran 2024 20:24
yıl başına kadar 12-36 dönülür ekip karakollar

Narutocu
Aday Memur
16 Haziran 2024 21:17

Aynen ondan sonra her yerde 12-36 yaptık diye reklam yaparlar. halbuki teşkilatın yüzde 20 si 12-36 çalışır. onu da en ufak olayda bozarlar. Şu an uygulayan iller ilçeler var herkes kafasına göre uyguluyor tamamen il/ilçe müdürüne bağlı bir durum. Kanunla haftada 40 saati geçen çalışma sonrası mesai ücreti gelmediği müddetçe bu sorun çözülmez.


mehmetyilmz
Memur
16 Haziran 2024 21:25

Polisin derdini sendika çözer, sendika hakkı verilmesi laİm


Memurhaps
Şube Müdürü
16 Haziran 2024 21:26
Zaten yapıldı neden bozuldu
Toplam 4 mesaj

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