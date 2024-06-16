Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2024 20:44
Memur ek gelir

Biliyorsunuz memur ek iş yapamaz bu ay yatan maaş ek ödenekle 38800 (tds) elhamdullillah ama ödemelerim biraz fazla olduğundan yetmiyor , ne gibi şeyler yaparak gelirimi arttırabilirim? Ösym gözetmenik başvurdum ama o da çıkmıyor , acilde mesai yapamıyorum farklı fikirleri bekliyorum


Mustafaj
Aday Memur
16 Haziran 2024 20:59

Özel sektörde cumartesi dahil çalışıp 18 bin alıyoruz 38 bin yetmiyor diyorsun Allah yardımcın olsun

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