Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2024 20:47
sözleşmeli zabıt katibi kadrolu polise tabi midir?
merhaba arkadaşlar ben altı ay oldu zabıt katibiyim sözleşmeliyim. eşim zorunlu doğu görevine gitti bu süreçte dört yıl orada kalmak zorunda. yazı yazdım bakanlığa red geldi. bir yıl dolduktan sonrayı mı beklemem lazım.

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