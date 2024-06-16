Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


16 Haziran 2024 21:18
kredi
20-30 bin tl kredi verebilecek var mı acaba. acil bi ödemem mevcut. bankalar vermiyor çünkü. kredi konusunda yardım edebilecek varsa sevinirim

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