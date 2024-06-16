Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Haziran 2024 23:25
Belediye şirket işçisi/Başkanın sekreteri

Merhaba arkadaşlar,bu görev hakkında bilgisi, tecrübesi ya da fikri olanların yorumlarını bekliyorum.Sizce belediyenin herhangi bir biriminde masabasi iş mi başkanın sekreterliğini yapmak mı? Ağır bir sorumluluk mudur? Bu arada temmuzda kpss sınavına gireceğim.Belediye düşünüyorum.Sirket işçilerinin durumlarının pek ic açıcı olmadığının Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen


34Gökhan Kayar
16 Haziran 2024 23:28

başkan seketeri diye bir kadro yok ki


34Gökhan Kayar
16 Haziran 2024 23:29

bugün sekretersin ama yarın alabilir herhangi bir göreve verebilir


34Gökhan Kayar
16 Haziran 2024 23:32

kpss ye çalışın değer, önceliğiniz genel yönetimler olsun, belediye en son

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