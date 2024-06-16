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16 Haziran 2024 23:35
Kadro Ünvanı Düşerek Vakıf Üniversitesinden Devlet Üniversitesine Geçiş Yapmak

Değerli Hocalarım merhaba,

Öncelikle, hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bu mesajı, bir konuda görüşlerinizi almak amacıyla yazıyorum.

Yaklaşık 8 yıldır bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu sekiz yılın son 4 yılında ise doçent kadrosunda görev yapıyorum. Çalıştığım üniversite, yakın zamanda atama ve yükseltilme kriterlerinde bir değişiklik yaptı. Buna göre profesörlüğe ilk atanmada "bir projede yürütücü olmak" şartı getirildi. Araştırma yaptığım alanda proje alabilme ihtimalim oldukça zayıf ve bugüne kadar TÜBİTAK gibi bir projede yer almadım. Bu nedenle, çalıştığım kurumda profesör kadrosuna atanma şansım oldukça düşük.

Yakın zamanda yaşadığım şehirdeki iyi bir devlet üniversitesinin yeni kurulan bir bölümünden bir geçiş teklifi aldım. Ancak, bu devlet üniversitesinde de doçentliğe ilk atanma kriterleri arasında "bir projede yürütücü olmak" şartı bulunuyor. Dolayısıyla, bu devlet üniversitesine Dr. Öğr. Üyesi kadrosuyla geçiş yapabilirim.

Yukarıda kısaca açıkladığım durumu dikkate alarak, sizce doçent kadrosunda çalıştığım vakıf üniversitesinden ayrılıp iyi diye bahsettiğim devlet üniversitesine Dr. Öğr. Üyesi kadrosuyla geçiş yapmam mantıklı mıdır?

Yardımınız için çok teşekkür ederim.


Intihalmagduru
Memur
17 Haziran 2024 00:28

Proje yürütücülüğü BAP'ı da kapsıyor olabilir. Bulunduğunuz üniversitede bir tane BAP yapıp profesörlüğü beklemek daha iyi gibi.


Rileui
Memur
17 Haziran 2024 00:47

Hocam cevabınız için teşekkür ederim. Ben söylemeyi unuttum ama siz iyi hatırlattınız. BAP projeleri ne yazık ki sayılmıyormuş. &#128549;

Intihalmagduru, 59 dk. önce

Proje yürütücülüğü BAP'ı da kapsıyor olabilir. Bulunduğunuz üniversitede bir tane BAP yapıp profesörlüğü beklemek daha iyi gibi.

Toplam 2 mesaj

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