Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Haziran 2024 00:09
Sayın Tekin Tayini İkileyin
İkinci İl içi, İkinci İl Dışı bir şeyler yapılsın artık bu insanlar Doğuya çakıldı kaldı ! #RotasyonGelmeli

Çok Yazılan Konular

Seminer yerleriİnsanları öğretmen olmaktan/öğretmenlik yapmaktan soğuttunuz; pişman ettiniz...İdareci ek atama boş normProje okulu Kararnamelerİkinci bir il içine ihtiyaç varÖğretmenler Hakkında Ne DedilerKendi okulum ve oğlum2. İl dışı mutlaka yapilmalidirGelenek değişmedi ÖMK yine bu hafta meclise gelecekÖğretmenlerin karne sevinci gülümsetti.

Sözlük

arefe günü 1 şu an çalan şarkı 1 misafir çocuğunun başına kolonya dökülmesi 1 kurban bayramı 1 Boyun fanı 1 bayram tebriği 1 bilgisayar fiyatları 1

Son Haberler

Hizmetlerin 3/4'ü, 2/3'ünün sayılması hizmet kaybına yol açar mı? Ne anlama gelmektedir?Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithalSınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadıBakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandıDanimarka, öne geçtiği maçta Slovenya ile berabere kaldı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?