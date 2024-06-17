piyade konando ast mı jandarma erbaş mı? yardımmm

değerli büyüklerim öncelikle herkesin bayramını kutlarım. İkisini asil olarak kazandım ama içerik olarak tam bilgim olmadığı için sizin fikirlerinizi almak istedim her ikisi içinde artı ve eksi durumlar nelerdir? tabiki tercih benim ama içinde bulunduğunuz durumu da özetlerseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

değerli büyüklerim öncelikle herkesin bayramını kutlarım. İkisini asil olarak kazandım ama içerik olarak tam bilgim olmadığı için sizin fikirlerinizi almak istedim her ikisi içinde artı ve eksi durumlar nelerdir? tabiki tercih benim ama içinde bulunduğunuz durumu da özetlerseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim