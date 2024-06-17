Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Haziran 2024 00:37
piyade konando ast mı jandarma erbaş mı? yardımmm
değerli büyüklerim öncelikle herkesin bayramını kutlarım. İkisini asil olarak kazandım ama içerik olarak tam bilgim olmadığı için sizin fikirlerinizi almak istedim her ikisi içinde artı ve eksi durumlar nelerdir? tabiki tercih benim ama içinde bulunduğunuz durumu da özetlerseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

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