tsk piyade komando ast mı jandarma erbaş mı? fikirleriniz nelerdir

değerli büyüklerim herkesin bayramını kutlarım. her iki meslek içinde asil olarak kazandım. mesleğin içinde olup artısı ve eksiği konusunda yardımcı olursanız sevinirim

değerli büyüklerim herkesin bayramını kutlarım. her iki meslek içinde asil olarak kazandım. mesleğin içinde olup artısı ve eksiği konusunda yardımcı olursanız sevinirim