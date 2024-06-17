KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Haziran 2024 00:40
tsk piyade komando ast mı jandarma erbaş mı? fikirleriniz nelerdir
değerli büyüklerim herkesin bayramını kutlarım. her iki meslek içinde asil olarak kazandım. mesleğin içinde olup artısı ve eksiği konusunda yardımcı olursanız sevinirim

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