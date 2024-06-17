Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Haziran 2024 08:12
!!! Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Görevde Yükselme Sınavı Yapıyorsa Yandınız!!

Evet arkadaşlar böyle bir kurum tarafından sınava tabi tutuluyorsanız hepinize geçmiş olsun. Başınıza her şey gelebilir bunların yapmış olduğu görevde yükselme sınavını şu memlekette ilköğretim okulları bile daha profesyonel hazırlayabilir. Böyle bir kurumun sınavları ilgili yerlere yazmamıza rağmen engellenmiyor bile insanların hayatlarındaki umutları çalan bu kurumla belki bu dünyada hesaplaşmam artık imkansız ama bunun ahireti de var şimdilik yiyin efendiler yiyin....

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