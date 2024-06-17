Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Haziran 2024 14:21
Öğretmenler kamu tarafından fonlanıyor!

Toplumun asıl sorumluları gözden kaçırıp içinde bulunduğu olumsuz koşullar dolayısıyla öfkesini kusacak bir güruh aranıyor ve bu güruh öğretmenler. Ülke ekonomisinin kötü seyretmesi, işsizlik, yoksulluk vs. vs. tüm bu olumsuz koşullar sebebiyle bir deşarj olma adresi olarak gösterilmeye çalışılıyor. Öğretmenler fonlanıyor ifadesi hiçbir şekilde yumuşatılamayacak denli ağır bir ifadedir.


mazıke
Şef
17 Haziran 2024 14:24
özelleştirmenin kapıları aralanıyor

Kitap Dünyası
Şef
17 Haziran 2024 14:35

Açıkçası okulların özelleştirilebileceğini düşünmüyorum, bu hem tepki yaratır hem de oy kaybı anlamına gelir. Umarım bakan bu açıklamasıyla bizleri kırdığını fark eder


selcukturkce
Genel Müdür
17 Haziran 2024 15:05

İnsanlar özellikle de belli makamda bulunanlar konuşmalarının nereye çekilebileceğini düşünüp konuşmalıdır. Öğretmenin toplum gözündeki itibarı göz önündeyken öğretmene karşı tepki oluşturma potansiyeli olan söylemler yanlış!


Özgürlükzamanı
Memur
17 Haziran 2024 15:49

Asıl bu millet bu siyasetçileri fonluyor

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