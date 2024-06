Bu sene 7lerin subelerini aldım. Ekim kasım gibi müdür bir subeden velilerin toplu olarak bazi konularla(sikayet) geldigini, ben sorunca da aslinda dise dokunur seyler olmadigini (orn. süslenmeyi biliyorsunuz ama ders calismiyorsunuz, odev kontrol listesi tutturmam, tabii eksi de vermem, kusar gibi tik olmuş sekilde öksüren(bir tanısı yok, psikolojik muhtemelen) kizi disari cikarip rahatlayinca gelmesini soylemem vs.)Mudure veli top.istedigimi hepsiyle konusacagimi soyledim. 2 hafta kadar sonra top.yapildi.Kendimi anlattim. Anlasildigimi dusundum. Seneyi devirdik. Lgs ogrencileri olacaklari icin seneye girip girmeme durumunu sube ogretmenleri ve mudur beyle konuştuk. Devem edecegimi soyleidm. Bu arada sene sonuna kadar problemsiz gecti. Cuma günü karneleri verdikten sonra okuldan ayrilmadan muduur cagirdi, yaninda yard da vardi. Bu sinif velilerinin bir grup kurdugunu diger subelerin velilerini de eklediklerini en son muduru de ekleyip ekimdeki sorunlari yasamak istemediklerini 8 lere baska bir brans ogretmeninin girmesini istediklerini soylemisler. Tabi itiraz eden veliler de varmis grupta. Mudur grubu kapattirdigini yapilanin yanlis olduğunu, henuz lgs ogretmenlerinin de belirlenmedigini soylemis kendi ifadesiyle. Ancak bana da girip girmeyecegimi ve sozcu olan veliye ne soylememi istedigini soruyor bir yandan. Tabii ben once 1sasirdigimi soyledm. Ancak velilere bu sekilde ve su asamada bisey dememesini, ve bu sekilde gruplarla benim disimda olaylar gelisirse dava konusu yapacagimi kendi agzindan ifade etmesini soyleidm. Ilk kez boyle bir sey yasiyorum. Ara siniflara daha once de girdigim olmustur. Hem gecen sene mezun ettigiim ogrencilerimle nerdeyse 5 yil kadar dramatik ve buyuk bir kusak farki hissettim hem de seviye olarak epey asagidaydilar. Buna ragmen once davranis kazandirmaya calistim. Konu girip girmemek de degil. Ancak bu sekilde toplu bir hareketten ekimde de simdi de haberdar edilmemem muhtemelen akliniza sinif rehber ogretmenini getirecektir! Siz bu durumda ne yapardiniz? Okudugunuz icin simdiden tesekkur ederim.