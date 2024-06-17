Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Haziran 2024 14:52
Veliler

Bu sene 7lerin subelerini aldım. Ekim kasım gibi müdür bir subeden velilerin toplu olarak bazi konularla(sikayet) geldigini, ben sorunca da aslinda dise dokunur seyler olmadigini (orn. süslenmeyi biliyorsunuz ama ders calismiyorsunuz, odev kontrol listesi tutturmam, tabii eksi de vermem, kusar gibi tik olmuş sekilde öksüren(bir tanısı yok, psikolojik muhtemelen) kizi disari cikarip rahatlayinca gelmesini soylemem vs.)Mudure veli top.istedigimi hepsiyle konusacagimi soyledim. 2 hafta kadar sonra top.yapildi.Kendimi anlattim. Anlasildigimi dusundum. Seneyi devirdik. Lgs ogrencileri olacaklari icin seneye girip girmeme durumunu sube ogretmenleri ve mudur beyle konuştuk. Devem edecegimi soyleidm. Bu arada sene sonuna kadar problemsiz gecti. Cuma günü karneleri verdikten sonra okuldan ayrilmadan muduur cagirdi, yaninda yard da vardi. Bu sinif velilerinin bir grup kurdugunu diger subelerin velilerini de eklediklerini en son muduru de ekleyip ekimdeki sorunlari yasamak istemediklerini 8 lere baska bir brans ogretmeninin girmesini istediklerini soylemisler. Tabi itiraz eden veliler de varmis grupta. Mudur grubu kapattirdigini yapilanin yanlis olduğunu, henuz lgs ogretmenlerinin de belirlenmedigini soylemis kendi ifadesiyle. Ancak bana da girip girmeyecegimi ve sozcu olan veliye ne soylememi istedigini soruyor bir yandan. Tabii ben once 1sasirdigimi soyledm. Ancak velilere bu sekilde ve su asamada bisey dememesini, ve bu sekilde gruplarla benim disimda olaylar gelisirse dava konusu yapacagimi kendi agzindan ifade etmesini soyleidm. Ilk kez boyle bir sey yasiyorum. Ara siniflara daha once de girdigim olmustur. Hem gecen sene mezun ettigiim ogrencilerimle nerdeyse 5 yil kadar dramatik ve buyuk bir kusak farki hissettim hem de seviye olarak epey asagidaydilar. Buna ragmen once davranis kazandirmaya calistim. Konu girip girmemek de degil. Ancak bu sekilde toplu bir hareketten ekimde de simdi de haberdar edilmemem muhtemelen akliniza sinif rehber ogretmenini getirecektir! Siz bu durumda ne yapardiniz? Okudugunuz icin simdiden tesekkur ederim.


fenogretmeniyim
Şef
17 Haziran 2024 16:25

veliler sınıf öğretmenini belirlemek gibi bi işe soyunmuşlarsa çok yüz verilmiş demektir.

şimdi bazı öğretmenlerin sınıf öğretmenliğini ne kadar umursamadığı ve ilgilenmediği ayrı bir konu. lakin veliler kesinlikle okul işlerine müdahale etmemeli. sene başında öğretmenler kurulunda sınıf öğretmenleri belirlenir. bu olayın üzerine başka bir öğretmen sınıf öğretmenliğini alırsa öğrenci, veli, öğretmen ve idare karşısında utanç verici bir duruma düşer; yetersiz muamelesi görürsünüz.

veliye fazla müsamaha gösterince derslerin nasıl işleneceğine de karışmaya başlarlar.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seminer yerleriİnsanları öğretmen olmaktan/öğretmenlik yapmaktan soğuttunuz; pişman ettiniz...Kendi okulum ve oğlumProje okulu Kararnamelerİdareci ek atama boş normİkinci bir il içine ihtiyaç var2. İl dışı mutlaka yapilmalidirÖğretmenler Hakkında Ne DedilerYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Uzman öğretmenlik

Sözlük

misafir çocuğunun başına kolonya dökülmesi 1 kurban bayramı 1 bilgisayar fiyatları 1 aydilge 1 derin dondurucu 1 bayram tebriği 1

Son Haberler

Otomotivde üretim yüzde 2 düştüAtatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 şüpheli tutuklandıYavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldıİzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktıKuşadası'nın nüfusu bayramda 1 milyonu geçti

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?