Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Haziran 2024 15:57
399 KİT te eğitim durumundan tayin olayı var mı?

tmo da elektrik teknisyeniyim kendi memleketimde üniversite kazanıp eğitim nedeniyle tayinimi almak istiyorum. süreç nasıl işler


mmusashi
Aday Memur
17 Haziran 2024 18:04

Torpilin yoksa çalıştığın yerden gideceğin yere müdürüne şefine kadar pek çok etkene bağlı tayin işi tmo da çok bilinmeyenli bir soru sormuşsun

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